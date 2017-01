Tout juste rétabli après avoir été bloqué le 23 juillet 2012, le site d’information indépendante de référence Asia Plus est à nouveau inaccessible au Tadjikistan depuis le 1er août 2012. C’est la troisième fois en deux mois que le portail est censuré. Les fournisseurs d’accès à Internet du pays obéissent à un ordre du service des Télécommunications, qui invoque des « raisons techniques ».

20.04.2012 20:55 msk

Reporters sans frontières est sous le choc après la tentative d’assassinat dont le célèbre journaliste d’opposition Lukpan Akhmediarov a été victime, dans la nuit du 19 au 20 avril 2012, devant son domicile de la banlieue d’Ouralsk (Nord-ouest).

« Toutes nos pensées vont au journaliste, à sa famille et à ses collègues. Avec cette attaque, dont la violence est particulièrement révoltante et qui constitue un précédent grave dans l’histoire récente du Kazakhstan, la dégradation constante de la liberté d’informer depuis un an a atteint un point de non-retour. L’agression n’a pu qu’être encouragée par le climat d’impunité générale prévalant pour les nombreux cas de violence à l’encontre des journalistes », a déclaré l’organisation.